Come anticipato la premier Meloni durante la conferenza stampa annuale, arriva la conferma che il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e il 23 marzo.
Una data che per l’esecutivo segna un compromesso tra il primo marzo, caldeggiata dalla maggioranza, e il mese di aprile auspicato dall’opposizione. Ma è una data che comunque scontenta i comitati per il No.
Referendum sulla giustizia, c’è la data: si vota il 22 e 23 marzo
La decisioni in Cdm
di Redazione
