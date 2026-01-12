Cronaca

Referendum sulla giustizia, c’è la data: si vota il 22 e 23 marzo

La decisioni in Cdm
di Redazione

Come anticipato la premier Meloni durante la conferenza stampa annuale, arriva la conferma che il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e il 23 marzo.

Una data che per l’esecutivo segna un compromesso tra il primo marzo, caldeggiata dalla maggioranza, e il mese di aprile auspicato dall’opposizione. Ma è una data che comunque scontenta i comitati per il No.

