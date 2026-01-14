Vendevano alcol ai minorenni, chiusi per sette giorni due locali ad Albenga

Continua la lotta alla mala movida a Savona, sono sono stati chiusi per sette giorni due bar nel centro storico di Albenga, sospendendogli la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Questore di Savona ha adottato i provvedimenti a seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini, che lamentavano disturbi alla quiete pubblica e la presenza di giovanissimi avventori ai quali venivano servite bevande alcoliche senza alcuna verifica dell’età.

I controlli hanno permesso di accertare la vendita di alcolici a minori

Mirati controlli hanno permesso di accertare la vendita di alcolici a minori, confermando quanto segnalato. Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso i decreti di sospensione della licenza, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nel pomeriggio di ieri, a cura dei militari della Compagnia Carabinieri di Albenga e dal personale della Polizia Locale della città ingauna, che hanno rispettivamente segnalato le criticità e svolto accertamenti.