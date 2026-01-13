Amt, scontro acceso in diretta: durissima lite tra Cavo e Pirondini

Durissima lite in diretta durante il Programma Politico. Protagonisti il senatore del Movimento Cinque Stelle Luca Pirondini e l'onorevole di Noi Moderati Ilaria Cavo. Durante la trasmissione dedicata al sondaggio di Primocanale su Amt la discussione si è accesa in più momenti.

"Con il centrodestra alla guida della città il servizio è sempre stato garantito e i cittadini non hanno mai lamentato disagi, questa è la verità. Piciocchi ha rilasciato a Primocanale un'intervista molto chiara e lineare, non ha bisogno certo della mia difesa. Sentire da Pirondini dire che è tutta colpa del Governo che ha tagliato dei finanziamenti al trasporto pubblico quando è evidente che è un tema nazionale e con in più l'eredità che hanno lasciato i Cinque Stelle tra superbonus e reddito di cittadinanza.

"Avete fatto un disastro, non avete un minimo di imbarazzo umano - la risposta di Pirondini - forse lei stando troppo a Roma non conosce bene la situazione genovese".

"Pirondini lei non si deve permettere, sono una parlamentare che ha sempre difeso la Liguria e non sono certo io a dover spiegare le battaglie portate avanti per Genova e la regione. Non vengo a farmi dare lezioni da lei" la replica di Cavo.