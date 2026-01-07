Crans-Montana, oggi un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Oggi, al rientro dalle feste, in tutte le scuole italiane, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. Più di 40 i morti, centinaia i feriti gravi che ora lottano tra la vita e la morte. Tra le vittime di quella che è stata definita una "strage di 16enni", c'è anche Emanuele Galeppini, genovese che viveva a Dubai, giovane promessa del golf e tifoso genoano.

I funerali in forma privata

Nella giornata di lunedì il feretro del ragazzo, che avrebbe compiuto 17 anni tra poco, è arrivato nella Cappella dei Cappuccini tra le mura dell'ospedale San Martino, accompagnato dai familiari e dalle istituzioni locali. Ieri, invece, il rosario a porte chiuse. Così come verranno svolti in forma strettamente privata i funerali, per i quali non c'è ancora una data e un luogo certi: in ogni caso, per volere della famiglia, non verranno divulgati né orario né la chiesa dove si svolgeranno.

Intanto, davanti a giornalisti da tutta Europa, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha ammesso che l'ultimo controllo antincendio nel bar della tragedia di Capodanno, Le Constellation risale al 2019, mentre la normativa impone "annualmente" le verifiche che avrebbero - forse - evitato la tragedia. E in queste ore sono state identificate anche le vittime più giovani della tragedia: Alicia e Diana Gunst. Le due sorelle, di 14 e 15 anni, avevano la doppia nazionalità italo-svizzera perché il loro nonno è italiano: i loro nomi si aggiungono al tragico bilancio dei connazionali deceduti nella strage.

Il dolore e il silenzio

"In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.