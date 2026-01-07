Strage Crans Montana, domani il funerale di Emanuele Galeppini

Genova si prepara a dare l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il 17enne promessa del golf italiano tragicamente scomparso nell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana, in Svizzera. Il funerale si terrà domani, 8 gennaio, in forma strettamente privata nella parrocchia di Sant'Antonio in Boccadasse alle 11.30. La notizia delle esequie, organizzate dalla società funebre del Comune di Genova, Asef, è stata autorizzata dai genitori di Emanuele.

La vittima genovese Emanuele Galeppini

L'incendio in Svizzera e la decisione della famigia sulla salma

La salma del giovane è arrivata a Genova alcuni giorni fa, accolta nella cappella dei Cappuccini dell'ospedale San Martino, dove è stata benedetta dall'arcivescovo Marco Tasca in un momento di profonda commozione. Ieri il rosario riservato ai familiari e a pochi intimi. Emanuele, talento del golf rapallino e membro delle nazionali giovanili, era in vacanza in Svizzera con amici quando è divampato il rogo che ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Oggi si sono svolti i funerali delle altre vittime italiane in diverse città, tra lacrime e minuti di silenzio osservati in molte scuole. La comunità golfistica ligure e nazionale piange un ragazzo descritto come solare e determinato, che aveva già brillato in tornei internazionali. Le indagini svizzere puntano su candele scintillanti su bottiglie di vino come possibile causa dell'incendio.