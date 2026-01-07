A Camogli il primo 'Aperitivo in Jazz' del nuovo anno, protagonista Matteo Prefumo

Il jazzista Matteo Prefumo

Venerdì 9 gennaio alle 19.30 torna al Teatro Sociale di Camogli l’appuntamento con Aperitivo in Jazz, che vedrà sul palco uno dei musicisti italiani più apprezzati della nuova generazione: il chitarrista e compositore Matteo Prefumo che si è imposto negli anni come una delle voci più personali e raffinate del jazz contemporaneo con una musica elegante, risultato di uno stare in equilibrio tra tecnica, emozione e visione artistica.

Protagonista in alcuni dei palchi più prestigiosi del jazz

Il suo percorso artistico lo ha portato ad esibirsi su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa e degli Stati Uniti e a collaborare con nomi di primo piano come Joe Locke, Seamus Blake, Dado Moroni, Eddie Gómez e Joe LaBarbera. Tra i club e i festival che lo hanno ospitato figurano il Blue Note di Milano, il Mezzrow Jazz Club di New York, il Jacksonville Jazz Festival e lo storico Ronnie Scott’s Jazz Club di Londra.

Il 2025 per lui un anno d'oro

Due grandi successi per lui l'anno scorso: ha infatti vinto la prestigiosa Made in New York Jazz Competition, un concorso giudicato da autentiche icone del jazz come Mike Stern, Randy Brecker e Lenny White e gli è stato conferito il Rule Beasley Award dall’International Society of Jazz Arrangers and Composers (ISJAC) per l’eccellenza nella composizione musicale. A confermarne il talento, Jazzit Magazine lo ha definito “una voce fresca dal cuore del jazz contemporaneo”. A Camogli Prefumo si esibirà in quartetto, affiancato da Alessandro Lanzoni al pianoforte, Luca Bulgarelli al basso e Roberto Giaquinto alle percussioni.