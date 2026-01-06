Temperature sottozero nell'entroterra della Liguria: ecco quando finirà il freddo

Un inizio anno decisamente freddo in Liguria. Situazione alimentata anche dal freddo vento di tramontana che ha fatto crollare le temperature percepite. Stufe accese, felpe e maglie pesanti addosso per coprirsi dal gelo di questi giorni che sta interessando la Liguria. Un freddo testimoniato anche dai termometri scesi ben al di sotto dello zero nell'entroterra. Una situazione che andrà avanti ancora qualche ora. Secondo le previsioni Arpal anche la giornata di mercoledì 7 gennaio sarà caratterizzata dal freddo intenso sulla Liguria. Dall'8 gennaio invece la situazione dovrebbe stabilizzarsi con le temperature in lieve aumento. Aumento che sarà più evidente a partire dal 9 gennaio.

Le temperature

E se in centro a Genova alle 8 del mattino di questo 6 gennaio la temperatura è rimasta non oltre i 3 gradi se si va verso l'interno della stessa città il termometro segna 1,9 gradi a Quezzi e 0,2 a Castellcaccio sul Peralto. Addirittura -4,9 gradi sul Monte Pennello, sempre all'interno del Comune di Genova.

E se sulla costa della Liguria, da ponente a levante le temperature alle 8 del mattino restano intorno ai 5-6 gradi se si va verso l'entroterra la colonnina di mercurio registra un brusco calo termico. E così a Borzonasca registrate la temperature minima di -6,5 gradi, a Vobbia addirittura -7,4, a Valbrevenna -3,1. Se si sale ancora la temperatura cala ulteriormente come a Santo Stefano d'Aveto con -6 gradi. Ma anche verso Genova la colonnina di mercurio fa registrare valori ben al di sotto dello zero come a Mele dove alle ore 8 c'erano -3,5 gradi. A Ronco Scrivia -5,5, a Savignone -4,4.

Stessa situazione nello spezzino con -3,2 a Varese Ligure, -2,6 a Zignago e -0,4 gradi a Beverino. Nel savonese -0,1 sul Colle di Cadibona nel territorio comunale di Savona. A Sassello -4,8, a Urbe -5, a Cairo Montenotte -3,1, a Magliolo -2,5. Freddo intenso anche nell'imperiese con -4,8 gradi a Pigna mentre a Triora il termometro è sceso fino a -2,1 grado.

Le previsioni Arpal

Martedì 6 gennaio - Mentre a Ponente si assiste già in mattinata a un rapido miglioramento, sul Centro-Levante si osserva nuvolosità variabile; sulle zone appenniniche di confine si potranno avere locali e temporanei addensamenti nuvolosi associati a sporadiche spolverate nevose fino al primo pomeriggio. Ciò non preclude il deciso miglioramento dalle ore centrali su tutta la regione. Temperature: in debole diminuzione o localmente stazionari i valori minimi, in debole aumento o stazionari quelli massimi. Umidità: Su valori bassi. Venti: settentrionali fino a forti anche rafficati in mattinata su genovesato e savonese, dal pomeriggio anche sul Levante, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli esposte; tra deboli e moderati su imperiese. Mare: ancora tra poco mosso e mosso.

Mercoledì 7 gennaio - Giornata soleggiata e secca, accompagnata tuttavia da temperature piuttosto rigide sia sulla costa sia nelle zone interne per ulteriore diminuzione della quota dello zero termico. Cielo sereno in mattinata e nel pomeriggio, transiti nuvolosi in serata. Temperature in ulteriore debole diminuzione sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Umidità su valori bassi. Venti in mattinata ancora settentrionali fino a forti anche rafficati su Centro-Levante; dal pomeriggio progressiva attenuazione fino ad avere venti tra deboli e moderati in serata. Mare in calo fino a poco mosso sulle coste del Centro-Levante, tra poco mosso e mosso a Ponente.

Giovedì 8 gennaio - Sole e qualche nuvola sulla Liguria. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli o moderati.