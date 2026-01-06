Meteo

Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il 7 e l'8 gennaio

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità  nelle ore centrali della giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 600 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

