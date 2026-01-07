Genoa, contestazione dei tifosi fuori dal 'Signorini': "La pazienza sta finendo"

Spunta uno striscione di contestazione fuori dal centro sportivo 'Signorini' di Pegli, dove il Genoa ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domani sera a San Siro contro il Milan.

“Il Natale è passato, la Befana regali non ha portato. Le promesse se le porta via il vento: attenzione che la pazienza sta finendo!“ - sono le parole da parte di alcuni tifosi rossoblù appartenenti a diversi gruppi della Gradinata Nord. Il riferimento è alle mosse di mercato che ad oggi non hanno portato rinforzi per la rosa di Daniele De Rossi: al momento soltanto voci senza nulla di concreto.