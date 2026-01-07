Sport

Genoa, contestazione dei tifosi fuori dal 'Signorini': "La pazienza sta finendo"

Spunta lo striscione: "Le promesse se le porta via il vento"
di F. Ser

Spunta uno striscione di contestazione fuori dal centro sportivo 'Signorini' di Pegli, dove il Genoa ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domani sera a San Siro contro il Milan.

Il Natale è passato, la Befana regali non ha portato. Le promesse se le porta via il vento: attenzione che la pazienza sta finendo!“ - sono le parole da parte di alcuni tifosi rossoblù appartenenti a diversi gruppi della Gradinata Nord. Il riferimento è alle mosse di mercato che ad oggi non hanno portato rinforzi per la rosa di Daniele De Rossi: al momento soltanto voci senza nulla di concreto.

