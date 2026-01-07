Allarme rapine nel centro storico: con coltello e pistola finta aggrediscono un 50enne, due giovani fermati

Immediata la nota radio con le descrizioni. Pochi minuti dopo, in via Prè, agenti della polizia locale hanno ritrovato il telefono rubato e lo hanno consegnato alle volanti. Le ricerche hanno portato all'individuazione di tre sospettati in piazza della Commenda: alla vista della polizia, sono fuggiti verso via Doria, ma due sono stati bloccati.

Durante la perquisizione, nel 20enne sono stati trovati pallini di pistola giocattolo e un tappo rosso. Risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato affidato all'ufficio immigrazione. Il 16enne è stato collocato in comunità. Le indagini proseguono per gli altri due complici.