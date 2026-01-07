Allarme rapine nel centro storico: con coltello e pistola finta aggrediscono un 50enne, due giovani fermati

Non si ferma la serie di episodi violenti nel centro storico genovese. Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, la polizia di Stato ha denunciato un 20enne e un 16enne, entrambi stranieri, per rapina aggravata in concorso.
L'episodio è avvenuto in via Gramsci, dove le volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute in soccorso di un cittadino che chiedeva aiuto. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da quattro soggetti travisati, minacciati con un coltello e una pistola – verosimilmente un'arma giocattolo priva del tappo rosso – per consegnare denaro e cellulare.
Il ritrovamento del cellulare
Immediata la nota radio con le descrizioni. Pochi minuti dopo, in via Prè, agenti della polizia locale hanno ritrovato il telefono rubato e lo hanno consegnato alle volanti. Le ricerche hanno portato all'individuazione di tre sospettati in piazza della Commenda: alla vista della polizia, sono fuggiti verso via Doria, ma due sono stati bloccati. Durante la perquisizione, nel 20enne sono stati trovati pallini di pistola giocattolo e un tappo rosso. Risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato affidato all'ufficio immigrazione. Il 16enne è stato collocato in comunità. Le indagini proseguono per gli altri due complici.
Turisti scippati davanti all'hotel
L'episodio arriva a pochi giorni dalla rapina all'alba del 4 gennaio in piazza Fontane Marose, dove una coppia di turisti italiani sulla trentina è stata aggredita da due uomini descritti come stranieri (40-50 anni) mentre rientrava in hotel dopo una serata in discoteca.
I due, seguiti dall'autobus dal Porto Antico, sono stati spinti contro un muro e a terra: alla ragazza è stata rubata la borsa, entrambi hanno riportato escoriazioni. Soccorsi dalla Croce Bianca Genovese in codice giallo, sono stati medicati al Galliera. I carabinieri hanno avviato indagini, ma al momento non ci sono fermi.
