Tragedia a Carro: auto precipita in una scarpata, morto 86enne

Un uomo di 86 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel comune di Carro, nell'entroterra della Val di Vara. La sua automobile è uscita di strada precipitando in una scarpata per diversi metri

La dinamica



L'incidente si è verificato in una zona impervia, probabilmente lungo una strada provinciale caratterizzata da curve e dislivelli accentuati. Per cause ancora in corso di accertamento – non si esclude un malore improvviso o una distrazione alla guida – il veicolo ha perso aderenza, finendo fuoristrada e ribaltandosi nel dirupo.

I soccorsi