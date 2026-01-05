Tragedia a Carro: auto precipita in una scarpata, morto 86enne

Un uomo di 86 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel comune di Carro, nell'entroterra della Val di Vara. La sua automobile è uscita di strada precipitando in una scarpata per diversi metri
La dinamica
L'incidente si è verificato in una zona impervia, probabilmente lungo una strada provinciale caratterizzata da curve e dislivelli accentuati. Per cause ancora in corso di accertamento – non si esclude un malore improvviso o una distrazione alla guida – il veicolo ha perso aderenza, finendo fuoristrada e ribaltandosi nel dirupo.
I soccorsi
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno coordinato le operazioni di recupero del corpo e del mezzo. Purtroppo, per l'86enne non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente dovuto ai gravi traumi riportati nell'impatto.
