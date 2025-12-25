Cronaca

Vigilia di Natale in fiamme: incendio di sterpaglie sul Monte Fasce, domato dai pompieri in due ore

di a.d.
Incendio bosco sul monte fasce

Paura nella notte della vigilia di Natale sulle alture genovesi: un incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 23 lungo la strada che conduce al Monte Fasce.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con due squadre, riuscendo a domare le fiamme dopo circa due ore di intenso lavoro. Il rogo, che ha interessato una zona di vegetazione secca, non ha causato danni a persone o abitazioni, ma ha richiesto un impegno notevole per evitare propagazioni.

Sconosciute le cause del rogo

Al momento non sono note le cause dell’incendio, su cui potrebbero essere in corso accertamenti. Fortunatamente, l’operazione si è conclusa senza conseguenze gravi, permettendo ai residenti di trascorrere il Natale in serenità.

