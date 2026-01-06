Paura in porto a Genova, incendio sulla Gnv Majestic: la nave non parte

Paura a bordo della nave Gnv Majestic a causa di un principio d'incendio che ha interessato il fumaiolo di una caldaia della nave. L'allarme è scattato intorno alle 21,30. Il traghetto era ormeggiato a ponte Caracciolo in procinto di partire da Genova in direzione Tangeri. Una volta viste le prime fiamme e il fumo nero il personale di bordo ha attivato le procedure di sicurezza. Le persone a bordo sono state portate nei punti di riunione pronte per essere evacuate.

Immediato sul posto l'intervento da parte della capitaneria di porto di Genova e dei vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia di Stato e al personale sanitario. Per ragioni di sicurezza sono anche state predisposte tutte le misure per allontanare la nave dalla banchina nel caso l'incendio fosse degenerato.

Il lungo intervento da parte dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. La nave non è potuta partire ed è rimasta ancorata in banchina.

A bordo della nave è intervenuto il personale del servizio Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto che insieme a un ispettore del Rina e al personale dei vigili del fuoco hanno avviato le valutazioni per stabilire l'entità dei danni e l'idoneità della nave alla navigazione.