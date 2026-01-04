Palma crolla sui tavolini del chiosco, tragedia sfiorata a Nervi

La palma crollata a Nervi

Una tragedia sfiorata al chiosco di Nervi dove questa mattina una palma è precipitata sui tavolini esterni. È successo accanto alla stazione ferroviaria, in piazza Sciolla: fortunatamente, seduto ai tavoli, non c'era nessuno.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e Aster

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. La zona è stata trasnennata per permettere i rilievi del caso. Sul crollo Aster ha spiegato che la pianta presentava una grave infestazione interna da punteruolo rosso: "All’interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a terra dopo il crollo".

La palma era stata infatti oggetto di interventi di pulizia recenti ed era inserita nei programmi di monitoraggio periodico, effettuati secondo i protocolli in vigore. "L'infestazione si è sviluppata in modo non visibile dall’esterno - continua Aster -, compromettendo progressivamente la stabilità strutturale della pianta fino al cedimento".

Che cos'è il punteruolo rosso

Il punteruolo rosso, un coleottero curculionide, viene definito un flagello. È arrivato dall'Asia verso il 2007 in regioni come la Sardegna è stato combattuto, contenuto, in qualche caso anche circoscritto, ma non debellato. Le prime notizie dell'infestazione a Genova risalgono al 2015, con una palma colpita nel parco storico di Villa Piaggio, in centro città. Da allora i numeri sono andati crescendo in modo preoccupante. L'insetto non è pericoloso per l'uomo ma è letale per le palme, soprattutto quelle delle Canarie, la Phoenix canariensis Chabaud, di cui l'Italia è disseminata.

Francesca Testino, morta schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi

L'episodio riporta Genova alla tragedia avvenuta a marzo dell'anno scorso, quando Francesca Testino, di 57 anni, è morta schiacciata da una palma crollata in piazza Paolo Da Novi. La morte della donna, formatrice in un Centro per l’impiego di via Cesarea, aveva scosso la città ma soprattutto la zona, dove da tempo i cittadini segnalavano la pianta, che risultava "in bilico" già da anni. Le indagini successive effettuate sulla palma, per cui è stato anche aperto un fascicolo in Procura per omicidio colposo, hanno rivelato che il crollo fu causato dalle radici marce.