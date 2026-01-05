Attraccata a Savona la nave Ocean Viking, a bordo 33 migranti

È attraccata nel porto di Savona poco prima dell'alba la nave Ocean Viking dell'organizzazione umanitaria Sos Mediterranee con a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 6.30 e subito dopo sono iniziate le procedure di accoglienza e i controlli sanitari sui migranti, tra cui anche minori non accompagnati, che saranno accolti in strutture dislocate in Liguria.

"Avremmo potuto salvare altre 135 persone"

"Abbiamo salvato 33 persone, ma ne avremmo potute salvare altre 135 - denuncia Sos Mediterranee via social -. Mercoledì 31 dicembre siamo intervenuti per il trasbordo di 33 persone ferme da giorni sulla nave 'Maridive703'. Ci hanno detto che altre 75 sono state riportate illegalmente in Tunisia prima del nostro arrivo. Ci siamo quindi diretti verso un nuovo caso segnalato da 'Alarmphone': c'erano 60 persone ferme su un gommone in attesa di qualcuno che potesse portare loro assistenza. Quando ci siamo avvicinati, la Guardia Costiera libica ci ha intimato di allontanarci, e noi siamo stati costretti a farlo".



"Riportare le persone nei Paesi da dove scappano è una violazione del diritto marittimo internazionale - sottolinea l'associazione -. L'Europa dovrebbe essere garante della legalità, non complice silenziosa di ciò che avviene ogni giorno nel Mediterraneo centrale".