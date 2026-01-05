Cronaca

Fuga di gas in via Piacenza, tecnici al lavoro. Continuano le modifiche alla viabilità

Una giornata movimentata già quella di ieri, dove intorno alle nove del mattino è scattato l'allarme per l'odore di gas notato da molti cittadini
di Au. B.

Continuano i lavori per riparare la fuga di gas iniziata nella giornata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Piacenza. Una giornata movimentata già quella di ieri, dove intorno alle nove del mattino è scattato l'allarme per l'odore di gas notato da molti cittadini.

Fuga di gas in via Piacenza, chiusa per ore l'entrata pricipale del cimitero di Staglieno

Tecnici di Ireti al lavoro 

Questa mattina risulta ancora chiusa via Piacenza in direzione centro, così come il traffico da ponte Bezzecca a piazzale Resasco, in entrambe le direzioni. Sul posto, al lavoro, i tecnici di Ireti. Nella giornata di ieri, oltre alle deviazioni al traffico, il cimitero di Staglieno era stato evacuato in via precauzionale.

