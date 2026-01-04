La Fiamma Olimpica fa tappa a Genova: tutte le vie dove passerà

Manca meno di una settimana e Genova è pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica , partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre.

Il tour della Penisola

Arrivata il 6 in Italia, dopo il passaggio di testimone ad Atene, da Roma è iniziato il tour della Penisola, in 60 tappe, che si concluderà a Milano, il 5 febbraio, dopo aver toccato tutte le 20 regioni e le 110 province italiane, il giorno prima dell’inaugurazione ufficiale dei XXV Giochi olimpici invernali, in programma dal 6 a 22 febbraio.

Il percorso

A Genova, la Fiamma Olimpica partirà venerdì 9 gennaio, attorno alle ore 17, dalla Chiesa di Boccadasse, con una carovana di circa 600 metri che percorrerà corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico, approderà infine verso le 19 al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico dalle 17, con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali.

Saranno circa 70 le tedofore e i tedofori, atlete e atleti olimpici e paralimpici, che si passeranno la Torcia da Boccadasse al Porto Antico.