La Fiamma Olimpica fa tappa a Genova: tutte le vie dove passerà

Manca meno di una settimana e Genova è pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre.
Il tour della Penisola
Arrivata il 6 dicembre in Italia, dopo il passaggio di testimone ad Atene, da Roma è iniziato il tour della Penisola, in 60 tappe, che si concluderà a Milano, il 5 febbraio, dopo aver toccato tutte le 20 regioni e le 110 province italiane, il giorno prima dell’inaugurazione ufficiale dei XXV Giochi olimpici invernali, in programma dal 6 a 22 febbraio.
Il percorso
A Genova, la Fiamma Olimpica partirà venerdì 9 gennaio, attorno alle ore 17, dalla Chiesa di Boccadasse, con una carovana di circa 600 metri che percorrerà corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico, approderà infine verso le 19 al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico dalle 17, con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali.
Saranno circa 70 le tedofore e i tedofori, atlete e atleti olimpici e paralimpici, che si passeranno la Torcia da Boccadasse al Porto Antico.
IL COMMENTO
