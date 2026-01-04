Cronaca

Doppia rapina nel centro storico di Genova, due persone aggredite per il portafoglio

Un'altra notte movimentata nei vicoli di Genova
di Redazione

Paura nella notte a Genova dove nel giro di poche ore due persone sono state aggredite. Due tentate rapine, visto che in entrambi i casi la violenza è nata per rubare alle vittime il portafogli o il cellulare. Un'altra notte movimentata nei vicoli.

Il primo intervento in via dei Giustiniani 

Alle 3:15 la prima chiamata al 118 dall'incrocio con via dei Giustiniani: un 18enne genovese ha dichiarato di aver subito il furto dello smartphone e del portafoglio da parte di due soggetti che lo hanno spinto a terra, facendogli riportare un profondo taglio al labbro. Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-277 della Croce Bianca Genovese: il giovane è stato ospedalizzato in codice verde presso il vicino Pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Paura anche in via San Lorenzo 

Secondo intervento alle 4:30 all'incrocio con via San Lorenzo con simile dinamica: un 33enne di origini marocchine ha denunciato di essere stato aggredito da almeno due malviventi allo scopo di sottrargli il cellulare. Ha subito una ferita alla mano ed è stato medicato sul posto.

In entrambi i casi sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che stanno effettuando gli accertamenti di rito.

