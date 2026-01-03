Cronaca

Aggressione in via Gramsci: 23enne ferito al volto con una bottigliata dopo una lite

di a.d.
Rapina con bottiglia in centro storicoImmagine di repertorio

Una violenta lite tra connazionali degenerata in aggressione fisica nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 2.45, i volontari dell'ambulanza 3-277 della Croce Bianca Genovese, distaccamento Carignano, sono intervenuti in codice giallo in via Gramsci per prestare soccorso a un giovane ferito.

I soccorsi

La vittima, un ragazzo di 23 anni, ha riferito di aver ricevuto una bottigliata in pieno volto al culmine di una discussione con un altro connazionale, che si è poi dato alla fuga. L'impatto gli ha provocato due tagli di media gravità al viso.

La ricerca dell'aggressore

Sul posto, i militi hanno medicato il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico San Martino, dove è stato preso in cura dal personale medico.

Al momento non si hanno notizie sull'aggressore, che risulta irreperibile. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio per ricostruire l'esatta dinamica e identificare il responsabile.

