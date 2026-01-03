Aggressione in via Gramsci: 23enne ferito al volto con una bottigliata dopo una lite

Immagine di repertorio

Una violenta lite tra connazionali degenerata in aggressione fisica nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 2.45, i volontari dell'ambulanza 3-277 della Croce Bianca Genovese, distaccamento Carignano, sono intervenuti in codice giallo in via Gramsci per prestare soccorso a un giovane ferito.

I soccorsi

La vittima, un ragazzo di 23 anni, ha riferito di aver ricevuto una bottigliata in pieno volto al culmine di una discussione con un altro connazionale, che si è poi dato alla fuga. L'impatto gli ha provocato due tagli di media gravità al viso.

La ricerca dell'aggressore

Sul posto, i militi hanno medicato il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico San Martino, dove è stato preso in cura dal personale medico.

Al momento non si hanno notizie sull'aggressore, che risulta irreperibile. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio per ricostruire l'esatta dinamica e identificare il responsabile.