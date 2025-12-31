A26, maxi tamponamento tra Ovada e Masone: terzo incidente in due giorni

Ennesimo incidente sulla A26, il terzo in due giorni. Questo volta si è trattato di un tamponamento tra cinque veicoli, come riferito dalla polizia stradale. L'incidente è avvenuto tra Ovada e Masone. Il bilancio è di due feriti lievi. Il tratto autostradale è rimasto bloccato per permettere prima i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi coinvolti.

Ieri nello stesso tratto si è verificato un altro incidente con diversi feriti. L'incidente è avvenuto dove le corsie si restringono per un cantiere. La sera di lunedì all'altezza di Mele si è verificato il tragico incidente con un morto e 24 persone ferite. L'incidente ha visto coinvolto un pullman turistico, un mezzo pesante e due auto. Molti dei feriti sono stati dimessi. Sono ancora sei le persone ricoverate al policlinico San Martino di Genova.

Nel frattempo è stato annunciato a partire da gennaio un nuovo aumento delle tariffe autostradali a livello nazionale. Un incremento dell1,5%.