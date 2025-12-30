Stangata autostrade, dal 2026 aumentano ancora i pedaggi

Da gennaio nuovo aumento dei pedaggi autostradali, una misura che vale per tutte le autostrade italiane, comprese quelle liguri. Un incremento dell'1,5% deciso dall'Art (l'Autorità di Regolazione dei Trasporti) e legittimata dalla pronuncia della Corte Costituzionale. La decisione è stata presa per adeguare le tariffe all'inflazione.

Questo vuol dire che se oggi, ad esempio, il pedaggio tra Genova Ovest-La Spezia costa 13,10 euro con il nuovo anno costerà 13,30 euro. E se da Genova Ovest a Ventimiglia oggi costa 18,80 euro con il nuovo aumento dal primo gennaio la tratta verrà a costare 19,10 euro. Una situazione che va a riguardare le autostrade liguri che già tra le più care d'Italia e che costringono tutti a una continua gimkana tra cantieri, scambi di carreggiata, chiusure notturne e incidenti in serie.

Un continuo aumento, anno per anno. A inizio 2024 infatti si era registrato un aumento al rialzo dei costi delle autostrade. Un aumento in quel caso del 2,3% delle tariffe scritto nero su bianco nel Decreto Milleproroghe approvato dal governo Meloni. E poi con l'inizio del 2025 un nuovo rincaro, in quel caso coinvolte solo le tratte di Autostrade per l'Italia. Oggi invece il nuovo aumento riguarda tutte le tratte e tutte le concessionarie.