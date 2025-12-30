Fondi ad Hamas, oggi l'interrogatorio di Hannoun. I legali: "Finanziamenti sempre tracciati"

× Il tuo browser è obsoleto.

È durato circa due ore il colloquio tra Mohammad Hannoun, l'architetto arrestato con l'accusa di finanziare Hamas, e i suoi legali in vista dell'interrogatorio di garanzia: "È stato molto lucido e preciso nel ricostruire tutti i passaggi dei finanziamenti e da domani cominceremo a studiarli nei dettagli - spiegano gli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo -. Ha sempre operato in maniera tracciabile e sempre con associazioni registrate, molte delle quali anche in Israele".

Oggi l'interrogatorio di Hannoun in carcere

Questa mattina Hannoun "chiarirà alcuni passaggi con la gip attraverso una dichiarazione spontanea, ma su nostro consiglio non si sottoporrà a interrogatorio anche perché ancora non abbiamo ricevuto tutti gli atti depositati" continuano i legali.

Circa il fatto che secondo l'accusa Hannoun stesse fuggendo in Turchia gli avvocati spiegano: "Lui in Turchia va costantemente per le attività di beneficienza e ci ha precisato che dal 7 ottobre 2023 non aveva più possibilità di operare dall'Italia e a causa del blocco dei conti doveva portare i contanti in Turchia o in Egitto".

Sale il numero degli indagati

Intanto, dalla procura di Genova si apprende che sono sette gli indagati che hanno subito perquisizioni da parte della Digos e della Guardia di Finanza oltre agli arrestati. Tra loro ci sono la moglie e i figli di Hannoun e la giornalista e attivista Angela Lano. Il numero complessivo degli indagati sarebbe comunque superiore.

Per i legali, in vista del tribunale del Riesame, un nodo da sciogliere fondamentale è la natura e l'utilizzabilità della documentazione fornita da Israele e utilizzata dai pm genovesi per dire che le associazioni destinatarie dei finanziamenti sono in realtà in mano ad Hamas. Si tratta di materiale sequestrato o formato "sul campo di battaglia - spiegano i legali - e non sappiamo con quali modalità e quali garanzie procedurali o processuali da cui vengono ricavate una serie di informative che la giudice definisce documenti ma che per noi sono atti di indagine da parte di una polizia estera e non di un'autorità giudiziaria la cui natura sarà oggetto di studio nelle prossime settimane"