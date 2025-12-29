Cronaca

Fiamme in una stalla, corsa per salvare gli animali: muoiono alcune galline e pecore

Il rogo è scaturito all'interno del fienile
di Au. B.

Paura nella campagna di Noli, in provincia di Savona, dove per cause ancora non chiare una stalla ha preso fuoco. All'interno pecore e galline: la maggior parte è riuscita a uscire in tempo, ma alcuni animali sono deceduti a causa del fumo. È successo intorno alle nove del mattino, in località Mignogne. Il rogo è scaturito all'interno del fienile. 

L'intervento 

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, con il supporto del rincalzo dalla sede centrale di Savona con un autobotte, al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idrico e il supporto alle operazioni di spegnimento. Presenti anche la polizia locale di Noli, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, la Croce Bianca di Noli, attivata in via precauzionale per l’assistenza sanitaria e i carabinieri Forestali.

Le operazioni di bonifica 

L’incendio è stato circoscritto grazie al coordinamento tra le forze intervenute. Non si segnalano persone coinvolte. Le operazioni di bonifica e controllo dell’area sono in corso e dureranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

