Aveva rapinato la pasticceria Viganotti, arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza

È stato individuato e arrestato l’autore della rapina avvenuta sabato scorso presso la storica pasticceria Viganotti, nel centro storico di Genova.

Il responsabile è stato individuato dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: i filmati hanno permesso di identificare il soggetto sia durante l’ingresso nel negozio sia nella successiva fuga. Rintracciato in vico Adorno, è stato fermato in vico Inferiore del Roso

Durante la tentata rapina, l'uomo aveva strattonato per un braccio una delle commesse, provocandole lividi a una mano

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato quindi portato al carcere di Marassi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta ferma la presunzione di innocenza.

«È un’attività che la Polizia Locale svolge in modo costante e strutturato, sia attraverso i controlli su strada sia mediante il sistema di videosorveglianza – dichiara Arianna Viscogliosi, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova – Questa azione integrata consente di ottenere riscontri concreti e positivi, sia in termini di prevenzione sia di individuazione tempestiva dei comportamenti illeciti, rafforzando la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini e delle attività commerciali».