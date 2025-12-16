Rapina in una sala slot a Isorelle, donna presa a pugni portata all'ospedale

Ancora paura nell'entroterra genovese dopo la rapina di ieri a Borgo Fornari un nuovo episodio oggi pomeriggio a Isorelle frazione del comune di Savignone. Intorno alle 14 un uomo con il volto coperto è entrato in una sala slot e ha rapinato la proprietaria, una donna di 53 anni, ferendola al volto. Il malvivente le ha sferrato un pugno in faccia e si è introdotto dietro al bancone dove ha prelevato seimila euro in contanti per poi procurarsi la fuga a piedi.

La ricerca del rapinatore

La donna ha chiamato il 112 e in suo soccorso sono intervenuti i carabinieri di Savignone e la Croce Rossa di Ronco Scrivia che ha portato la titolare del locale all'ospedale Villa Scassi. I militari hanno sequestrato le immagini di videosorveglianza della sala slot e quelle stradali nella speranza di acciuffare il rapinatore. Secondo quanto appreso, i due episodi che hanno seminato il panico in Alta Valle Scrivia non sarebbero collegati.