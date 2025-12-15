Rapina a Borgo Fornari: 56enne derubato e chiuso in bagno da due falsi operai

Paura questa mattina a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, per una rapina ai danni di un uomo di 56 anni. La vittima, residente nella zona, è stata aggredita mentre entrava nel suo garage da due individui travestiti da operai e con il volto coperto da mascherine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rientrando a casa quando i due malviventi lo hanno avvicinato con una scusa legata a lavori in corso in zona. Una volta nel garage, lo hanno costretto a consegnare tutto ciò che aveva addosso – portafoglio, telefono e altri effetti personali – per poi chiuderlo a chiave nel bagno dell’abitazione, fuggendo a bordo di un veicolo non ancora identificato.

La vittima è riuscita a liberarsi dopo alcuni minuti e ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione locale. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini: acquisite le testimonianze, visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e avviati accertamenti per rintracciare i responsabili.

Al momento non si conoscono dettagli sul bottino esatto.