Lite tra clochard in via XII Ottobre, uno tira fuori un coltello

Una lite tra clochard, scoppiata forse per il giaciglio di fortuna scelto, è finita con un accoltellamento. È successo intorno alle quattro del mattino in via XII Ottobre, in centro a Genova, dove i due uomini, stranieri senza fissa dimora, hanno iniziato a litigare.

I soccorsi

È successo poco dopo le 4 del mattino. Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese. Un 41enne ha riferito di essere stato attinto da un grosso coltello estratto dall'altro uomo, un 35enne.

L'uomo ha rifiutato le cure in ospedale. Sul posto anche la polizia con tre pattuglie per ricostruire la vicenda.