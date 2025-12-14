Cerca di rubare la borsa a una ragazza che gioca a bowling, bloccato da un poliziotto fuori servizio

Girava il sabato sera al bowling della Fiumara per cercare di rubare la borsa a qualche giocatrice distratta. Ma ha avuto la sfortuna di incrociare un poliziotto libero dal servizio, che quella sera era andato anche lui al bowling per giocare.

L'agente ha notato il suo comportamento sospetto, lo ha tenuto d'occhio e lo ha visto prendere di nascosto la borsa di una donna. Il poliziotto è intervenuto e ha bloccato il ladro, un italiano di 22 anni con piccoli precedenti. Sul posto è intervenuta la volante, che ha denunciato il giovane.