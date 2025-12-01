Clochard morta in centro a Genova, disposta l'autopsia

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la morte della clochard di 35 anni avvenuta la scorsa notte. La donna, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, era stata ricoverata in ospedale. Era però riuscita a scappare tanto che l'hanno trovata con ancora gli elettrodi attaccati al torace.

Ipotesi sulle cause

La donna aveva trovato riparo in una tenda, in via Fieschi, che condivideva con un'altra compagna di strada. Accanto a loro vivevano due uomini in un altra tenda. La donna aveva avuto problemi di tossicodipendenza e respiratori. Due le ipotesi sulla morte: o un malore o una overdose. L'autopsia, disposta dal pm di turno, potrà chiarire le cause del decesso.