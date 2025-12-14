Cronaca

Controlli in mare a Paraggi, imbarcazioni ormeggiate in zona protetta: scattano le multe

L'importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a euro 2.064
di Redazione

La Guardia Costiera di Santa Margherita ha eseguito attività di controllo in area marina protetta nella baia di Paraggi. Nel corso dell'operazione sono state accertate violazioni alle disposizioni che regolano la navigazione e l'ormeggio nelle aree sottoposte a tutela ambientale.

Navigazione e ormeggio non consentiti in zona C: scattano le multe

In particolare, sono state elevate due sanzioni amministrative nei confronti dei comandanti di imbarcazioni da diporto per navigazione e ormeggio non consentiti in zona "C", area in cui vigono specifiche limitazioni a tutela dell'ecosistema marino. L'importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a euro 2.064.

