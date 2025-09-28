Anziano muore all'ospedale, aveva investito un pedone con lo scooter in via Reti

È morto all'ospedale il pensionato di 82 anni che venerdì sera ha investito un uomo che attraversava fuori dalle strisce in via Paolo Reti, a Sampierdarena. L'anziano, a bordo del suo scooter con la nipote, si era visto sbucare il passante da dietro un furgone parcheggiato sul marciapiede. Il primo attraversamento pedonale a centinaia di metri di distanza. Erano le 19 di venerdì sera.

Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso

Tutti e tre, nonno, nipote e pedone, erano stati soccorsi dal 118. L'anziano e l'investito erano stati trasportati all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave, mentre la giovane, probabilmente protetta nell'impatto dal nonno, era arrivata al pronto soccorso nel codice di media gravità. L'uomo, Gaetano Scimone, è stato da subito ricoverato in rianimazione ma le sue condizioni, gravissime, sono peggiorate nella giornata di sabato. Come da prassi, sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita e dopo sei ore è stato dichiarato il decesso.

La zona è molto trafficata

L'uomo investito, di 69 anni, è ora accusato di omicidio colposo. Non è la prima volta che incidenti di questo genere accadono tra via Reti e via Fillak, la strada subito dopo che segna il confine tra i quartieri di Sampierdarena e Certosa. Una zona molto trafficata dove ogni giorno si possono vedere auto e mezzi a due ruote parcheggiati in doppia fila o addirittura con due ruote sul marciapiede. Le strade, con una corsia per marcia, sono strette e vengono attraversate mentre le auto sono ferme al semaforo di piazza Masnata. Sul posto, qualche minuto dopo l'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Dopo aver messo in sicurezza la zona hanno avviato i rilievi del caso ma la dinamica è stata chiara fin da subito: lo scooter distrutto dall'impatto lasciava intendere uno schianto inevitabile. Dalla ricostruzione, infatti, sembrerebbe che l'anziano non abbia visto il 69enne fino all'ultimo, quando se lo è trovato davanti.

