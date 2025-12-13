Ultimo romanzo Paternostro, domenica a Genova firmacopie in galleria Mazzini

Se il nonno fa da baby sitter al nipote, questo diventerà a un certo punto il baby sitter del nonno, durante una fuga in Ossola alla caccia di una storia partigiana. Una storia ambientata nei giorni gloriosi della Repubblica partigiana dell’Ossola, quando si sperimentò la democrazia con illustri personaggi da Umberto Terracini al filologo Gianfranco Contini, da Eugenio Cefis al latinista Concetto Marchesi, da Giorgio Bocca a Gianni Brera fino a Gisella Floreanini prima ministra della storia italiana e a un giovanissimo9 Mike Bongiorno. Una repubblica libera che durò soltanto quaranta giorni.

Uno strettissimo rapporto fra un nonno giornalista d’antan con moltissimi ricordi genovesi e un nipote undicenne che lo riempie di domande.

Si tratta di una storia con mistero che si sviluppa in tre diversi periodi: il 2024, 2007 e il 1944.

Mario Paternostro firma le copie del suo ultimo romanzo “Mi è scappato il nonno partigiano” edito dai Fratelli Frilli domenica pomeriggio, dalle 16 alla Fiera del libro in Galleria Mazzini.

