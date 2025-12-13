Picchia ancora la compagna nonostante indagine in corso: arrestato 51enne a Genova

Gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno arrestato ieri un uomo italiano di 51 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento della polizia è scattato in seguito a una segnalazione di una violenta lite domestica in un'abitazione sulle alture di Voltri.



Giunti sul posto, gli operatori hanno sorpreso l'uomo in flagranza mentre aggrediva la compagna, anche lei italiana. Dalle verifiche è emerso che non si trattava di un episodio isolato: al 51enne era stata recentemente notificata la chiusura delle indagini per analoghi reati commessi nei confronti della stessa donna. Per la vittima è stato immediatamente attivato il protocollo "codice rosso", che garantisce procedure accelerate e un supporto integrato, inclusi assistenza psicologica e legale.