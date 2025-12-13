Sport

LIVE Spezia - Modena 0-1: palo di Santoro

di L.V.

Cronaca

14' - Palo di Santoro: perde una brutta palla Nagy, il centrocampista modenese si invola verso la porta, calcia e colpisce il legno esterno.

6' - Il Modena passa in vantaggio con Nieling: su angolo Nagy tocca il pallone con la schiena e lo recapita sui piedi del 20 che da pochi centimetri deve solo depositare in rete la sfera. 

Tabellino

Spezia - Modena: 0-1;

Reti: 6' Nieling (M)

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Jack, Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto, Vlahovic, Artistico.

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano, Massolin, Mendes.

Pre partita

LA SPEZIA - Tutto pronto al Picco. Alle 15 il fischio d'inizio di Spezia - Modena, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo due vittorie consecutive, gli uomini di Donadoni sono chiamati a dare la definitiva sterzata al proprio campionato davanti ai propri tifosi. Ciò nonostante le numerose assenze che attanagliano l'organico dei bianchi, oggi privi anche di Verde, Vignali e Aurelio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Jack, Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto, Vlahovic, Artistico. Allenatore: Donadoni. A disposizione: Loria, Guidi, Esposito, Lapadula, Cistana, Di Serio, Onofri, Soleri, Comotto, Candelari, Hristov.

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano, Massolin, Mendes. Allenatore: Sottil. A disposizione: Bagheria, Cauz, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Sersanti, Zanimacchia, Caso, Di Mariano, Gliozzi, Defrel.

