LIVE Spezia - Modena 0-1: palo di Santoro

LA SPEZIA - Tutto pronto al Picco . Alle 15 il fischio d'inizio di Spezia - Modena, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo due vittorie consecutive, gli uomini di Donadoni sono chiamati a dare la definitiva sterzata al proprio campionato davanti ai propri tifosi. Ciò nonostante le numerose assenze che attanagliano l'organico dei bianchi, oggi privi anche di Verde, Vignali e Aurelio.

6' - Il Modena passa in vantaggio con Nieling : su angolo Nagy tocca il pallone con la schiena e lo recapita sui piedi del 20 che da pochi centimetri deve solo depositare in rete la sfera.

14' - Palo di Santoro: perde una brutta palla Nagy, il centrocampista modenese si invola verso la porta, calcia e colpisce il legno esterno.

