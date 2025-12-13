Treno ogni ora tra Genova e Milano, Bucci e Scajola: "Giornate storiche per la Liguria"

"È un grande risultato per pendolari, studenti, lavoratori e turisti - commenta il presidente di Regione Marco Bucci - Milano diventa ancora più vicina, raggiungibile non solo da Centrale ma anche da Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli, con interscambi diretti con la metropolitana e l’area di Linate. Un servizio più moderno, affidabile e finalmente cadenzato, che riduce attese e affollamenti.

Questo potenziamento si inserisce in una strategia chiara: rendere la Liguria sempre più connessa, accessibile e competitiva. Un territorio collegato è un territorio che cresce. E oggi la Liguria fa un passo avanti importante, anche sui binari".

Treni ogni ora, nuovi convogli, vendita Tap&tap

Nuovi elettrotreni in circolazione nel ponente ligure ed estensione del sistema di vendita veloce TAP&TAP. Sono le altre principali novità per i trasporti ferroviari liguri che saranno introdotte da Regione Liguria e Trenitalia tra , 14 dicembre, e lunedì, 15 dicembre, in corrispondenza con il cambio orario invernale.

“Siamo di fronte a una volta storica per il trasporto ferroviario ligure – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Introduciamo infatti una serie di migliorie attese per anni da lavoratori, studenti e da tutti coloro che utilizzano il treno per spostarsi da e verso la nostra regione. Genova e le riviere di Levante e Ponente potranno avere, cosa mai successa prima, un collegamento orario con Milano con 30 treni al giorno e 20mila posti a disposizione. Il ponente ligure avrà altre tre coppie di treni nuovi che sostituiranno materiale più datato, per un totale di quattordici convogli di questo genere messi a disposizione dell’utenza, da novembre a , grazie all’adeguamento elettrico, finanziato con 4,5 milioni di euro dalla Regione Liguria, di due dei sette binari della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Avevamo poi promesso un’estensione del sistema TAP&TAP di Trenitalia, fino a Genova, entro il 2025 e così sarà a partire da lunedì – proseguono Bucci e Scajola -. Questo strumento, introdotto a tra Ventimiglia e Savona da Trenitalia, consente un ammodernamento significativo e garantisce maggiore velocità e comodità nell’utilizzo del treno. Ai lavori infrastrutturali, che stanno interessando tutta la regione, affianchiamo dunque novità costanti in termini di programmazione e ammodernamento in collaborazione con Trenitalia e in sinergia con le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari”.

Modifiche sulla linea Genova-Milano

In particolare, sulla linea Genova – Milano inizieranno a circolare 14 treni in più al giorno, per un totale di 30, con il coinvolgimento di cinque stazioni nel nodo milanese: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli, saranno raddoppiati i posti offerti e verrà ampliata la fascia oraria di circolazione tra Liguria e Lombardia dalle 5.36 del mattino alle 22.05 della sera. A ponente verranno inserite tre coppie di treni Pop di ultima generazione sulla linea Torino-Ventimiglia in collaborazione con Regione Piemonte. I sei convogli andranno a sostituire materiale rotabile più datato migliorando così comfort e affidabilità dei viaggi da e verso il ponente ligure. Dopo l’introduzione sulla tratta Ventimiglia-Savona sarà inoltre attivo da lunedì, 15 dicembre, anche tra Savona e Genova il sistema di vendita veloce, semplice, comodo e conveniente TAP&TAP predisposto da Trenitalia.



L’utenza potrà così acquistare il proprio biglietto smaterializzato effettuando un facile passaggio, tap, con la propria carta di pagamento alle validatrici nella stazione di partenza ed effettuarne un secondo, tap, nella stazione di arrivo. La metodologia sarà valida per tutti i treni regionali e l’operazione potrà essere effettuata in tutte le stazioni ferroviarie tra Ventimiglia e Genova. Il sistema sarà in grado di applicare automaticamente la migliore tariffa possibile anche nel caso in cui un utente raggiunga con singoli viaggi i costi previsti dagli abbonamenti settimanali o mensili.