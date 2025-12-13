Si gettò dal balcone per sfuggire allo stupro, compagno condannato a dieci anni di carcere

" Sono cose che accadono tra fidanzati. Se tu mi vuoi andare a denunciare, te la faccio pagare". È questa la frase choc che l'imputato avrebbe rivolto alla vittima, una minaccia che ha pesato come un macigno nella sentenza emessa dalla giuria (Gabriele Cascini, Riccardo Crucioli, Valentina Vinelli). L'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata, è stato condannato a 10 anni di reclusione a dieci anni di reclusione per stalking, violenza sessuale e sequestro di persona.

Co-dipendenza e uso di crack

In aula ha parlato a testa bassa, senza mai guardare in faccia nessuno. Ha descritto il rapporto come un legame tra "due pervertiti", consensuale, fatto di sesso estremo e crack consumato insieme. Ma i giudici non gli hanno creduto: quella che lui dipingeva come una passione condivisa era in realtà una relazione tossica, dominata dalla manipolazione e dalla violenza. La donna, definita dagli inquirenti un soggetto fragile, era caduta nella dipendenza dalla droga e da lui.

Le violenze scoperte grazie a un carabiniere