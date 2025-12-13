Cronaca

Torna alla homepage

Sea Watch 5 con 69 migranti alla Spezia lunedì mattina, una parte resterà in Liguria

Sea Watch 5 ha svolto due operazioni di salvataggio negli ultimi giorni
30 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

È attesa per lunedì mattina alla Spezia la nave "Sea Watch 5" con 69 migranti a bordo, recuperati negli scorsi giorni nel Canale di Sicilia. "L'accoglienza verrà disposta dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale, mentre una parte dei migranti resterà in Liguria", fa sapere la Prefettura della Spezia.

La ong tedesca ha annunciato di aver ricevuto il permesso di sbarcare alcuni minorenni e le loro famiglie presso Pantelleria, prima di fare rotta per la Liguria.

Sea Watch 5 ha svolto due operazioni di salvataggio negli ultimi giorni. Tra giovedì e venerdì il recupero di 67 persone, che ha seguito quello di altre 34 persone avvenuto l'11 dicembre.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS