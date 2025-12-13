Sea Watch 5 con 69 migranti alla Spezia lunedì mattina, una parte resterà in Liguria

È attesa per lunedì mattina alla Spezia la nave "Sea Watch 5" con 69 migranti a bordo, recuperati negli scorsi giorni nel Canale di Sicilia. "L'accoglienza verrà disposta dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale, mentre una parte dei migranti resterà in Liguria", fa sapere la Prefettura della Spezia.

La ong tedesca ha annunciato di aver ricevuto il permesso di sbarcare alcuni minorenni e le loro famiglie presso Pantelleria, prima di fare rotta per la Liguria.

Sea Watch 5 ha svolto due operazioni di salvataggio negli ultimi giorni. Tra giovedì e venerdì il recupero di 67 persone, che ha seguito quello di altre 34 persone avvenuto l'11 dicembre.