Violenza sessuale su minore, straniero espulso alla Spezia

La Prefettura della Spezia ha espulso dal territorio italiano un cittadino straniero con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetto o armi atti a offendere e condannato per violenza sessuale su minore, corruzione di minorenne e pornografia minorile.

Si tratta del secondo decreto di espulsione comminato nelle ultime 48 ore. In precedenza un altro uomo era stato oggetto dello stesso provvedimento a seguito di una condanna definitiva per falsa attestazione della propria identità personale.

Dall'inizio dell'anno sono stati emessi dal prefetto della Spezia Andrea Cantadori 41 provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri, alcuni dei quali definiti "particolarmente pericolosi in quanto gravati da numerosi precedenti penali per reati attinenti sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro". Le operazioni di rimpatrio a mezzo aereo sono state eseguite dalle forze di polizia.