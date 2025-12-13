Si fa invitare a casa da anziano alla Spezia e lo deruba, denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia di Stato a La Spezia con l'accusa di furto, dopo essersi impossessata di alcuni contanti all'interno della casa di un anziano. Con uno stratagemma avrebbe convinto un ottantenne del Quartiere Umbertino a invitarla nel suo appartamento e in seguito, dopo averlo distratto, avrebbe svuotato un borsellino custodito all'interno di un armadio. La polizia l'ha rintracciata anche grazie alla descrizione minuziosa della vittima.