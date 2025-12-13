Una donna è stata denunciata dalla polizia di Stato a La Spezia con l'accusa di furto, dopo essersi impossessata di alcuni contanti all'interno della casa di un anziano. Con uno stratagemma avrebbe convinto un ottantenne del Quartiere Umbertino a invitarla nel suo appartamento e in seguito, dopo averlo distratto, avrebbe svuotato un borsellino custodito all'interno di un armadio. La polizia l'ha rintracciata anche grazie alla descrizione minuziosa della vittima.
Si fa invitare a casa da anziano alla Spezia e lo deruba, denunciata
Identificata grazie alla descrizione della vittima ottantenne
20 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
TAGS
Ultime notizie
- L’Inter furiosa fa l’esame di maturità al Genoa delle meraviglie
- Treno ogni ora tra Genova e Milano, Bucci e Scajola: "Giornate storiche per la Liguria"
- LIVE Spezia - Modena 0-1: palo di Santoro
- Picchia ancora la compagna nonostante indagine in corso: arrestato 51enne a Genova
- Ceranesi, sindaco Montaldo verso le dimissioni: "Mancano i numeri, ma argomenti inesistenti"
- Sea Watch 5 con 69 migranti alla Spezia lunedì mattina, una parte resterà in Liguria
IL COMMENTO
Lo sprint di Andrea Orlando ex perdente lanciato verso dove?
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato