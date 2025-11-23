Incendio distrugge una casa vacanze nell'entroterra di Ventimiglia

I tre piani di un'abitazione situata a Castel Vittorio, in alta Val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia sono rimasti danneggiati da un incendio divampato, in serata, per cause tuttora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

L'edificio è stato dichiarato inagibile

Non si registrano feriti: la casa era vuota. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato più di un'ora prima riuscire a spegnere le fiamme riuscendo comunque a evitare che il fuoco si propagasse agli edifici adiacenti. Alle operazioni di bonifica, che si sono protratte per tutta la notte, è seguito il sopralluogo del funzionario di servizio per determinare le cause del rogo, che ha provocato il crollo dei solai, motivo per cui l'edificio è stato considerato inagibile. Sul posto è anche intervenuto il sindaco del piccolo centro, Gianstefano Oddera.