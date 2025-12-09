Ambulanza investe un bambino di 12 anni in via Archimede, è in pericolo di vita

Dramma in via Archimede a Genova questa mattina dove una ambulanza ha investito un ragazzino di soli 12 anni. È successo nei pressi della scuola dove il bambino stava per entrare, erano le sette e trenta.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118: il ragazzo è stato intubato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini. Il 12enne avrebbe riportato traumi su tutto il corpo.

Il Gaslini ha fatto sapere che "all'arrivo in ospedale il paziente risultava emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato. La prognosi rimane riservata, in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un’osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie".

Indagini in corso

Presente anche la polizia locale che ha chiuso la strada temporaneamente per permettere i rilievi del nucleo infortunistica che andranno a ricostruire l'incidente. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'ambulanza, che a bordo aveva un paziente intubato, avesse le sirene spiegate e che abbia travolto il bambino che stava attraversando la strada.

Un anno fa una donna era morta investita nello stesso punto

Il 3 marzo 2024, nello stesso punto, una donna di 70 anni era morta dopo essere stata investita da un'auto. Era sera, buio e pioveva quando la donna è stata travolta dal veicolo mentre attraversava. Una caduta terribile per cui la 70enne aveva sbattuto la testa.

"Questa mattina c'è stato un bruttissimo incidente, siamo tutti vicini al piccolo M. che, come sapete, è stato investito, sono vicina ai suoi genitori, deve arrivargli il più forte possibile l'amore di tutta la città in questo momento", lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno nella sede del Comune.