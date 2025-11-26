Inchiesta Amt, venerdì incontro in Procura con vicesindaco

Sarà un "venerdì nero" anche per Amt con tre eventi in programma che agitano le acque. Da un lato l'incontro in Procura tra il procuratore capo Nicola Piacente e il vicesindaco Alessandro Terrile accompagnato dal segretario generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo. Dall'altro l'udienza davanti al tribunale per la composizione negoziata della crisi dell'azienda di trasporti pubblica genovesse. In mezzo, la quasi certa impugnazione del licenziamento davanti ai giudici del Lavoro da parte della ex presidente Ilaria Gavuglio.

L’ex direttrice generale pensa alla causa

Davanti alla giudice Chiara Monteleone ci saranno i vertici del Consiglio di amministrazione e gli avvocati dell'azienda, eventuali creditori, oltre al commercialista indicato dalla Camera di commercio di Genova che ha stilato una relazione sul piano di risanamento sulla base della quale la giudice darà il via libera o meno al mantenimento delle misure protettive. La decisione non arriverà quel giorno. Nel frattempo Gavuglio si sta consultando con i legali Giuseppe Sciacchitano e Andrea Andrei per impugnare il licenziamento arrivato nei giorni scorsi.

Accelera l'inchiesta sui conti di Amt

E nel frattempo proseguono le indagini della Procura. Il fascicolo è passato in mano al coordinatore del gruppo Economia, il pm Marcello Maresca. L'incontro tra Piacente, Terrile e Criscuolo potrebbe portare a una accelerazione dell'inchiesta. Nelle scorse settimane era stato aperto un fascicolo per atti relativi sulla base degli articoli di stampa che riportavano notizie sui conti in rosso e presunte irregolarità nella gestione da parte del vecchio Cda.