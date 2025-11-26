Entra in un centro estetico e ruba i soldi in cassa: arrestato dopo segnalazione dei cittadini

Prima è entrato in un centro estetico mentre era chiuso, poi una volta arrivato al bancone ha iniziato a prendere i soldi conservati in cassa. Il fatto è accaduto intorno alle 23 in via Canepari nel quartiere genovese di Rivarolo. Per questo un uomo di 55 anni è stato arrestato della polizia. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto un uomo intrufolarsi all’interno del negozio.

Gli agenti di polizia del commissariato di Cornigliano sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno sorpreso l’uomo mentre stava armeggiando nei pressi del bancone. Nella tasca del giubbotto sono stati trovati 165 euro in banconote di vario taglio, si tratta della stessa cifra contenuta nel registratore di cassa, così come dichiarato dai titolari dell’esercizio contattati nell’immediatezza, che hanno anche rilevato il danneggiamento della porta d’ingresso.

Il denaro è stato restituito ai legittimi proprietari e il 55enne, già gravato dall’avviso orale del Questore e sottoposto alla libertà vigilata terminata lo scorso febbraio, è stato arrestato.