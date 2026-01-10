Saldi in via XX Settembre, rubano da Bershka e Zara: denunciate due donne

I saldi invernali sono iniziati da pochi giorni e via XX Settembre, la strada dello shopping genovese, vede già i primi casi di taccheggio proprio nei momenti di maggiore affollamento. Nella stessa giornata di ieri, due donne hanno tentato di asportare capi di abbigliamento senza pagare nei negozi Bershka e Zara, approfittando della folla e degli sconti.
L'intervento della polizia da Bershka e Zara
Il primo episodio è scattato intorno alle 13.25 all’interno di Bershka. Una 21enne nata a Genova, incensurata, ha prelevato una felpa in saldo del valore di 29,99 euro, l’ha infilata nella borsa e ha oltrepassato le casse senza pagare. Gli agenti della volante sono intervenuti immediatamente: la giovane è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Alle 14.15, sempre in via XX Settembre ma nello store Zara, altri poliziotti hanno fermato una 62enne, anch’essa genovese. La donna aveva selezionato cinque capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa cento euro. Quattro dei cinque articoli sono risultati danneggiati e quindi resi invendibili. Anche per lei è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.
IL COMMENTO
Portare la fiaccola olimpica che è passata per Genova
Crans Montana: perché restiamo a guardare? 8 chiavi per capire la psicologia nel cuore della tragedia