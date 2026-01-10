Cronaca

Torna alla homepage

Saldi in via XX Settembre, rubano da Bershka e Zara: denunciate due donne

52 secondi di lettura
di a.d.
I saldi invernali sono iniziati da pochi giorni e via XX Settembre, la strada dello shopping genovese, vede già i primi casi di taccheggio proprio nei momenti di maggiore affollamento. Nella stessa giornata di ieri, due donne hanno tentato di asportare capi di abbigliamento senza pagare nei negozi Bershka e Zara, approfittando della folla e degli sconti.

L'intervento della polizia da Bershka e Zara

Il primo episodio è scattato intorno alle 13.25 all’interno di Bershka. Una 21enne nata a Genova, incensurata, ha prelevato una felpa in saldo del valore di 29,99 euro, l’ha infilata nella borsa e ha oltrepassato le casse senza pagare. Gli agenti della volante sono intervenuti immediatamente: la giovane è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Alle 14.15, sempre in via XX Settembre ma nello store Zara, altri poliziotti hanno fermato una 62enne, anch’essa genovese. La donna aveva selezionato cinque capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa cento euro. Quattro dei cinque articoli sono risultati danneggiati e quindi resi invendibili. Anche per lei è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 07 Gennaio 2026

Ladro d'abbigliamento arrestato: quattro furti in venti minuti in via XX Settembre

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infatti ha rubato diversi capi di abbigliamento in appena 2

TAGS