Saldi in via XX Settembre, rubano da Bershka e Zara: denunciate due donne

I saldi invernali sono iniziati da pochi giorni e via XX Settembre, la strada dello shopping genovese, vede già i primi casi di taccheggio proprio nei momenti di maggiore affollamento. Nella stessa giornata di ieri, due donne hanno tentato di asportare capi di abbigliamento senza pagare nei negozi Bershka e Zara , approfittando della folla e degli sconti.

Il primo episodio è scattato intorno alle 13.25 all’interno di Bershka . Una 21enne nata a Genova, incensurata, ha prelevato una felpa in saldo del valore di 29,99 euro , l’ha infilata nella borsa e ha oltrepassato le casse senza pagare. Gli agenti della volante sono intervenuti immediatamente: la giovane è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.