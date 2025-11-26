Via Albaro, ennesimo incidente: i residenti chiedono interventi urgenti

Ennesimo incidente stradale in via Albaro. Ancora una volta teatro il tratto di strada che coincide con l'inizio di via Ricci. L'ultimo questa mattina alle 12 quando un motociclista è stato investito da una vettura che da via Bocchella aveva svoltato per andare verso piazza Leonardo da Vinci. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

I residenti da tempo chiedono interventi

I residenti da tempo chiedono venga fatto qualcosa per migliorare la situazione contando che incidenti di questo tipo avvengono con una frequenza impressionante.

Altro pericolo sono le strisce pedonali ubicate in un punto molto delicato considerato che chi scende da via Albaro si trova i pedoni davanti praticamente all'improvviso. Il numero di investimenti negli ultimi anni in quel tratto di strada è altissimo.