Camion esce di strada sulle alture della Spezia, i pompieri recuperano il mezzo

I vigili del fuoco del comando della Spezia sono intervenuti con due squadre a bordo di APS (auto pompa serbatoio) e autogru per recuperare un camion uscito di strada sulle colline della città. Nell'incidente non è rimasta ferita nessuna persona nè altri mezzi.
