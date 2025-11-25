Cronaca

Torna alla homepage

Camion esce di strada sulle alture della Spezia, i pompieri recuperano il mezzo

12 secondi di lettura
di a.p.
I vigili del fuoco del comando della Spezia sono intervenuti con due squadre a bordo di APS (auto pompa serbatoio) e autogru per recuperare un camion uscito di strada sulle colline della città. Nell'incidente non è rimasta ferita nessuna persona nè altri mezzi.
 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook