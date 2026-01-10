Nave in avaria al largo di Viareggio, era stata fermata alla Spezia perché potenzialmente pericolosa

La Guardia Costiera di Genova è intervenuta dal pomeriggio di ieri, venerdì 9 gennaio, in soccorso alla nave da carico 'Master Nasser', in avaria al largo della costa toscana a causa di un blackout.

L'imbarcazione, lunga 80 metri e battente bandiera delle Isole Comore, si trovava a 15 miglia nautiche dal porto di Viareggio: le operazioni, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Livorno, hanno fatto in modo che alcune navi mercantili presenti in zona fossero dirottate. Nonostante le condizioni meteo-marine particolarmente avverse, non si sono registrate problematiche per l’equipaggio presente a bordo e per l’ambiente marino.

Attualmente l'imbarcazione si trova a 5 miglia nautiche dalla costa toscana, in attesa di condizioni meteo marine favorevoli al rimorchio.

La nave era partita dal porto della Spezia e stava navigando con destinazione Durazzo. Proprio nel scalo spezzino la 'Master Nasser' era stata ispezionata nello scorso mese 2025. Precedentemente a tale ultima ispezione la nave era stata controllata al Pireo, nel , occasione in cui gli ispettori Greci rilevavano alcune carenze considerate temporaneamente tollerabili, consentendo quindi alla nave di proseguire la navigazione.

Nel corso dell'ispezione in Italia, la nave era stata sottoposta a provvedimento di fermo e solo a seguito dell’eliminazione delle deficienze rilevate, autorizzata alla partenza.