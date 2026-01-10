Nave in avaria al largo di Viareggio, era stata fermata alla Spezia perché potenzialmente pericolosa

La Guardia Costiera di Genova è intervenuta dal pomeriggio di ieri, venerdì 9 gennaio, in soccorso alla nave da carico 'Master Nasser', in avaria al largo della costa toscana a causa di un blackout.
L'imbarcazione, lunga 80 metri e battente bandiera delle Isole Comore, si trovava a 15 miglia nautiche dal porto di Viareggio: le operazioni, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Livorno, hanno fatto in modo che alcune navi mercantili presenti in zona fossero dirottate. Nonostante le condizioni meteo-marine particolarmente avverse, non si sono registrate problematiche per l’equipaggio presente a bordo e per l’ambiente marino.
Attualmente l'imbarcazione si trova a 5 miglia nautiche dalla costa toscana, in attesa di condizioni meteo marine favorevoli al rimorchio.
La nave era partita dal porto della Spezia e stava navigando con destinazione Durazzo. Proprio nel scalo spezzino la 'Master Nasser' era stata ispezionata nello scorso mese di ottobre 2025. Precedentemente a tale ultima ispezione la nave era stata controllata al Pireo, nel febbraio 2025, occasione in cui gli ispettori Greci rilevavano alcune carenze considerate temporaneamente tollerabili, consentendo quindi alla nave di proseguire la navigazione.
Nel corso dell'ispezione in Italia, la nave era stata sottoposta a provvedimento di fermo e solo a seguito dell’eliminazione delle deficienze rilevate, autorizzata alla partenza.
IL COMMENTO
Portare la fiaccola olimpica che è passata per Genova
Crans Montana: perché restiamo a guardare? 8 chiavi per capire la psicologia nel cuore della tragedia