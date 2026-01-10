Meteo in Liguria: weekend con il sole, lunedì tornano le nuvole

LUNEDI' : la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla Riviera centrale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

SABATO : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da agitato a molto mosso.

