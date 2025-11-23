Incendio distrugge un circolo di via Berghini, lungo lavoro dei vigili del fuoco
All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già attecchito tutto il locale, fatto principalmente in legno
di Aurora Bottino
È stato distrutto dalle fiamme il circolo ricreativo di via Berghini, a San Fruttuoso, dove un incendio è scoppiato intorno alle sei del mattino di questa domenica.
La struttura è stata distrutta dalle fiamme
All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già attecchito tutto il locale, fatto principalmente in legno. Si è così provveduto a spegnere la fiamme e mettere in sicurezza una bombola di GPL trovata all'interno. Nessuna persona coinvolta.
