Cronaca

Torna alla homepage

Incendio in una casa famiglia a Genova, intossicati quattro minori e tre donne

24 secondi di lettura
di a.p.

Paura a Genova Quarto nella notte in viale Pio VII per un incendio che si è sviluppato intorno all'una e mezza all'interno di una casa famiglia. Il bilancio è di quattro minori e tre donne lievemente intossicati. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale dei vigili del fuoco e sanitario.

Due donne sono state portate al San Martino in codice giallo; i minori e una terza donna al Gaslini per accertamenti. Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS